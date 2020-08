Seitse kümnendit plaatidel – pikk ja lai diskograafia

Diskograafia moodustub salvestistest, mis mingil moel on tehtud avalikuks plaatidel, helikassettidel, videokandjatel või uuemal ajal ka interneti­striimides levivatel albumitel. Tegemist on üpris kirju kogumiga, mille äärealadel on näiteks ka ajakirjade ja raamatute vahel ilmunud kettakesed, õppe­materjalid koolidele ja üksikutel juhtudel ka kingitusteks mõeldud albumid või ülikoolide raamatukogudes hoitavad piiratud levikuga helikandjad.