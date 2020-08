Lang laulupeo seadusest: see poleks vabade inimeste vaba pidu, vaid riiklik tegevus

Lang ei leia, et laulu- ja tantsupidu seaduslik reguleerimine prioriteet oleks, eriti juhul, kui ainsa seadusena peaks riik igal eelarveaastal üritusele raha eraldama. Samas, seadust laiendades kaotaks pidu tema silmis oma põhimõtte: «Kui me hakkame seda aga laiendama ja sellega inimestele õigusi ning kohustusi peale sundima, siis jõuamegi sinna, et tegemist ei ole vabade inimeste vaba peo, vaid riikliku tegevusega,» ütles ta.

Endine kultuuri- ja justiitsminister arutleb laulu- ja tantsupeo mõtte üle - kas tegu on sündmusega, kus tantsijad ja lauljad on riigi huvides kohustatud osalema, või pidu, kuhu tullakse vabal tahtel. «Mina näeksin laulupidu ikkagi vabade inimeste oma peona, kuhu riik sekkub võimalikult vähe ja sekkub ainult selle toetamise kaudu,» arvab ta ja ei usu, et kõigel, mida riik toetab, peaks olema ka oma seadus.