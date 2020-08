Loomingu raamatukogus ilmus Don DeLillo romaan «Kosmopolis»

Don DeLillo on üks tuntumaid ja tunnustatumaid Ameerika kirjanikke, elav klassik ja suur stiilimeister. Tegemist on tema kolmeteistkümnenda romaaniga. Eesti keelde tõlkis teose Liisi Rünkla, kes ütleb romaani kohta: ««Kosmopolis» on kütkestavalt sarkastiline nagu noor DeLillo ja aeg-ajalt relvitukstegevalt õrn nagu vana DeLillo.»