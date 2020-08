Kadri Voorand esineb festivalil Sack von Sound uue pillikooslusega

«Toome muusikasse mitme loo puhul päris tugevalt soul muusika tunnetust, seda nii rütmis kui ka helivärvides. Kesksel kohal on siiski mulle tähtsaim komponent – isiklik lugu ja hea emotsioon. Ahto, Mihkel ja mina tunneme teineteist juba pikki aastaid nii inimeste kui muusikutena ja koostöö meie vahel on loomulik ja heakõlaline. Ootan nendega koos lavale astumist juba väga!» lisab Voorand. Kontsert on Sakus Sack von Sound nimelisel festivalil 22. augustil algusega kell 18.00.