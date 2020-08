Elmo Nüganen toob veebilavale «Väikese printsi»

«Ja siin on mu saladus, väga lihtne saladus — ainult südamega võib õigesti näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu. See tuntud tsitaat on pärit 1943. aastal ilmunud «Väiksest printsist», mida peetakse loetuimaks ja tõlgituimaks prantsuse raamatuks. Teost on avaldatud sadades keeltes ja murretes ning müüdud kümneid miljoneid eksemplare.

Tallinna Linnateatri projektijuht Oliver Berg tõdes, et tegu on Elmo Nüganeni viimaste aastate ühe säravaima lavastusega, kus näeb äsja EMTA Lavakunstikooli lõpetanud noorte näitlejate muljetavaldavat ümberkehastumisvõimet. «On ütlemata heameel, et saame järgmise lavastusena veebis tuua publikuni just «Väikse printsi». Eriline on ka mängupaik Stuudio, kuhu rohkem lavastusi ja etendusi planeeritud ei ole. Saali väikse mahutavuse tõttu ei saanud me etendust mängida sugugi nii paljudele inimestele, kui oleksime soovinud. Linnateatril on äärmiselt hea meel, et saame koostöös Elisaga viia nüüd «Väikse printsi» rohkemate inimesteni.»