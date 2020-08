Klubis HALL algab pühapäevani kestev festival «The Dark Side of the Moon»

Festivali ajakava:

SUVILA - NELJAPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

17:00-20:00 Johanna Tenso

20:00-21:00 Centre El Muusa LIVE

21:00-00:00 Kersten Kõrge

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HALL - NELJAPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

22:00-00:00 Mihkel Kõrvits

00:00-01:00 Modulshtein LIVE

01:00-02:00 Forgotten Sunrise LIVE

02:00-04:00 Karl-Erik Leik

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SUVILA - REEDE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

16:00-20:00 Helen Tammemäe B2B Abramova

20:00-22:00 Kevin Park

22:00-00:00 rec

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HALL - REEDE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

23:00-01:00 Fake DJJJ

01:00-03:00 Micaela Saraceno

03:00-06:00 Freddy K (KEY / DE)

06:00-08:00 Artur Lääts B2B Kaspar Kivilo

08:00-09:00 Motobor LIVE

09:00-11:00 mrds

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MESILA - REEDE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

00:00-02:00 Andrey Vishnevsky

02:00-04:00 Charch

04:00-06:00 Katja Adrikova

06:00-08:00 Domnina

08:00-10:00 Exit Safe Mode

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SUVILA - LAUPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10:00-12:30 Mava

12:30-15:00 Art O

15:00-18:00 Marek Poel

18:00-21:00 Kiimsask

21:00-00:00 klmn

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HALL - LAUPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

22:00-00:00 Priit Kuusik

00:00-02:00 Denis Punch

02:00-05:00 DVS1 (Hush / Mistress / US)

05:00-06:00 Compound Minerals LIVE

06:00-08:00 Nebukat

08:00-10:00 Meelis Vili

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MESILA - LAUPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

22:00-00:00 Al-T

00:00-04:00 Tanel Mütt B2B Mehis Kont

04:00-07:00 DJ Masda (Cabaret Recordings / JP)

07:00-08:00 Varjur LIVE

08:00-10:00 noa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SUVILA - PÜHAPÄEV

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10:00-13:00 Pavliuk

13:00-15:00 Eisi

15:00-19:00 Martin Aedla B2B Marcel Düšess

19:00-21:00 Teetsov-Faulkner

2018. aastal esmakordselt toimunud sündmuse idee on tuua kuulajateni võimalikult mitmekülgne valik elektroonilist muusikat – tutvustada kohalikke omanäolise käekirjaga artiste, värskeid tulijaid ja tuua Tallinnasse elektroonilise muusika tipptegijaid. Oluline rõhk on ka muusikat saatvatel visuaalidel ja kunstilisel poolel, et kogemus oleks võimalikult meelihaarav. Kes eelmisel aastal kohal käis, mäletab ehk pealava taustal kuule pürgivat kosmonauti, mis oli vaid üks osa ruumi hõlmavast visuaalsest mängust.

Festivali peakorraldaja Elena Natale sõnul meenutab selleaastase festivali korraldamine pisut olukorda kolm aastat tagasi, mil Moonland Festival, kus HALL partnerina kaasa lõi, viimasel hetkel ära jäi. Tagasilöögist hoolimata võeti end tiimina kokku ning organiseeriti mõne päevaga oma festival, mida tunnemegi nüüd The Dark Side of the Mooni nime all. Aastal 2020, mil klubid on COVID-19 tõttu peaaegu pool aastat kinni olnud, ning mõned neist on pidanud majanduslikel põhjustel juba uksedki sulgema, on HALLi tiim motiveerinud end tegutsema hetkes, sest keegi ei tea, mis tulevik toob. Tuleb jääda rahulikuks ning ajada hingega oma asja, lootes parimale võimalikule tulemusele.