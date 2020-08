Alanud on registreerimine Vello Jürna nimelisele vokalistide konkursile

Iga-aastasena toimuma planeeritud konkurss kuulutati välja juba möödunud aasta 1. detsembril, ooperilaulja Vello Jürna 60. sünniaastapäeval XI Väike-Maarja Muusikafestivali lõppakordina. Sündmust korraldavad Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja Vallavalitsusega.

Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss võimaldab nii karjääri alustavatel noortel kui ka juba kogemusi omandanud lauljatel ennast proovile panna ja jälgida kolleegide arengut reaalses kontsertolukorras. Korraldajad on seadnud eesmärgiks julgustada konkursante osa võtma ka rahvusvahelistest konkurssidest, tõsta vabariiklike vokalistide konkursside korraldustaset ja mainet ning erialaselt pädeva žürii kaudu anda noortele lauljatele erapooletut ja väärtuslikku tagasisidet. Tänavune žürii on koosseisus: žürii esinaine Heli Veskus, Gundula Hintz (Saksamaa), Toomas Kaldaru (Eesti-Itaalia).

Väljapool Tallinna muusikasündmuse korraldamist toetavad ka Väike-Maarja piirkonnas leiduvad akustiliselt suurepärased saalid. Rahvusvahelise muusikapäevani avatud registreerimisega konkursi eelvoor toimub Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias, I ja II voor ning lõppkontsert Vello Jürna kodukohas Väike-Maarja vallas – Kiltsi lossis ja Väike-Maarja Seltsimajas. Konkursi kavas tuleb osalejatel esitada ooperiaariaid ja soololaule, kõik voorud toimuvad klaveri saatel ja on publikule avatud.

Žürii esinaine Heli Veskus: «Eestis ei ole noortel lauljatel just palju võimalusi oma konkursinärvi proovile panna. Mul on siiralt hea meel, et armastatud laulja ja lavapartneri Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss on jälle käima lükatud ja noortel andekatel lauljatel on võimalus end tuvustada nii publikule kui potentsiaalseltele tööandjatele. Ootame rohket osavõttu!»

Väike-Maarja Muusikafestival sündis 2009. aastal soovist edasi kanda Vello Jürna mälestust ning hoiab läbivalt klassikalist joont. Festivali raames on ka paaril varasemal aastal toimunud vabariiklikke vokalistide konkursse, mille eestvedajaks oli muusikute fond PLMF. Vello Jürna nimelise 2020. aasta festivali värskeks koostööpartneriks on Opera Veto, mis ühendab kolme innukat eesti lauljat – metsosopran Aule Urb, bariton Atlan Karp ja tenor Aivar Kaseste, kelle eesmärgiks on lavale tuua vähetuntud kammer- ja lühioopereid ning anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele, noortele ooperilavastajatele ja pianistidele.

«Festivali ja konkursi korraldamine on Väike-Maarja kultuurimissioon Eesti muusikamaastikul. Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss leiab aset kohas, mis oli talle endale tähtis ning millega on läbi aegade seotud palju eesti tuntud kultuuritegelasi. Ooperistuudio Opera Veto eestvedajad on konkursi korraldamise osas tugevalt motiveeritud ning usun, et iga-aastaselt konkursi korraldamine on festivali publikule suur võit,» tõi konkursikorralduse koostöö olulisuse välja Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja Marju Metsman.