Mingo Rajandi: uus plaat küsib ja otsib vastuseid

Nendes lugudes on sees sellised teemad, millele ma olen mõelnud terve oma elu, aga mille suhtes on mul selgem pilt tekkinud just viimastel aastatel. Kuigi tegelikult see arusaamine on hoopis leppimine mittearusaamisega, sest need on nii suured teemad, et püüda neile lihtsaid vastuseid leida on mõttetu ja ohtlik. Need on nagu taevas liuglevad pilved – sa lihtsalt jälgid neid ja lased läbi enda. Minu jaoks on lihtsaim viis nendele küsimustele mõelda läbi muusika.