Festival Tallinna tornid tähistab 10. sünnipäeva

KAVA: Isa ja poja jazzidialoog. Kaasaegne jazz ei tunne piire muusikalises ega koosseisulises mõttes. Duo saksofon ja trummid ei ole kindlasti nn mainstream koosseis, sest bass ja harmoonia puuduvad. Raivo ja Ramuel delegeerivad maailma ühe tuntuima vaidluse- kumb oli enne, kana või muna- muusikasse ja kontserdil vaieldakse omavahel selle üle, kumb oli enne, meloodia või rütm. Ja samuti selle üle, kas veri on paksem kui vesi.

KAVA: Old Love Will Rust. Rita Ray omaloomingu rännak souli ja klassikalise R&B radadel.

Rita Ray on esimene tõeline sinisilmse souli viljeleja Eestist. 5-liikmelise bändi solist ja laulukirjutaja on Põlvas 10 aastat koorilauluga tegelenud ja džässiõpingutes tugisambaid kindlustanud vokalist, klahvimängija ja helilooja. 2019 ilmunud debüütalbum «Old Love Will Rust» 8-looline rännak souli ja klassikalise R&B radadel paneb ka puusa õõtsuma ühe särava 70ndatele truu diskomaiusega. Albumi ilmumise järel pole jõude istutud, kontserdil kuuleb ka uut materjali, mille kallal käib juba tihe töö. Tõeliselt haarab kuulaja endasse Rita Ray oma live kontsertidel, kus särab tema hingestatud, jõuline vokaal, meeldejäävad meloodiad ja ka tantsulisus.