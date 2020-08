Tänavune TASE avatakse ka veebis

Kunstiakadeemia avas TASE näituse tänavu ka veebivormis ning see on toonud ekspositsioonile juba kokku 28 713 külastust. TASE virtuaalnäitust saab külastada aadressil tase.artun.ee/. Füüsiline näitus avatakse 17. augustil, kell 18 EKA peahoones. Väljas on koha-, heli- ja ruumikesksed tööd.