Pikendati Kris Lemsalu ja Kyp Malone'i ühisnäituse lahtiolekuaega

Kai kunstikeskuse näitusel «Love Song Sing Along (Once Again With Feeling!)» näeb kunstnikepaari Kris Lemsalu Malone ja muusikasõpradele eeskätt USA grupi TV On The Radio liikmena tuntud Kyp Malone Lemsalu nii uusi kui ka varasemaid teoseid, sealhulgas suuremahulist installatsiooni. Aadama ja Eeva rolli astunud kunstnikud on ette võtnud uue maailma loomismüüdi, kus leiavad kesksete tegelastena koha luik, jänes ja jaaguar.