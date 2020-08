Valge mehe identiteediotsingud Sveta baaris

«Väikese rahvana, olles keerulises geograafilises ja ajaloolises positsioonis, pole meil olnud maailmas suurt vabadust ja võimalust leida seda, mis oma: küll oleme Ida-, küll Lääne-Euroopa. Meie jalge all ei ole identiteedi mõttes kindel pind. Idee ja definitsioon, et oleme valged, ei ole meie sünnitis. «Whitewash» pakub võimaluse neid paradoksaalseid kihte tajuda,” ütleb Jarmo Reha.

Jarmo Reha on vabakutseline lavastaja, näitleja ja etenduskunstnik,kes ennist kuulus ka Teater NO99 truppi. Vabakutselisena on Reha alustanud pikemaaegset koostööd Belgias resideeruva lavastajaga Armel Roussel – nende ühisest koostööst on sündinud rahvusvaheline lavastus «Elagu elu, mis põletab rinda» (2019) ning tulemas on ka «Ether/After» (2021) ja «Walzc» (2022), kus Reha lööb kaasa kaaslavastaja ja näitlejana.

Eestis on Reha töötanud etenduskunstnikuna Emer Värgi lavastuses «You will see so many pretty things» – Kanuti Gildi SAAL (2019). Reha esimene lavastajatöö oli «Oomen» (2018), mis pälvis koostöös dramaturgide Aare Pilve ja Laur Kaunissaarega Eesti Teatri Aasta Auhinna «uue dramaturgia» eest. «WhiteWash» saab olema tema teine töö lavastajana, milles ta astub üles ka etendajana.