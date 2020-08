Eesti film sai otsepääsme Ocaritele

Auhind annab filmile õiguse ilma rahvusliku konkursita kandideerida Oscaritele lühidokumentaalfilmi kategoorias. Sellise õiguse on saanud varem vaid üks Eesti film - eelmisel aastal Ksenja Ohhapkina «Surematu», mis võitis Karlovy Vary filmifestivalil dokumentaalfilmide võistlusprogrammi peaauhinna.

«Süda Sõrve sääres» valmis «Eesti lugude» sarjas 2019. aasta jaanuaris ning räägib poeetilise loo meestest, kellede hinged on täis ilu, tuld ja elujõudu, aga ka ääretut üksindust. Need mehed elasid Sõrve sääres Põdra külas, kus nende ainus mängukaaslane oli ei keegi muu kui kaval viinakurat. Villi jutustab loo sellest, kuidas viinakurat tema sõbrad trikkidega ära meelitas.

«See võit oli suur üllatus, eriti, kuna «Süda Sõrve sääres» on mingis mõttes hästi kohalik film – filmitud Sõrve sääres, ühes külas, ühe tegelasega. Aga seda enam saime kinnitust, et südamega tehtud isiklik film on universaalne ja puudutab inimesi ka teisel pool maakera. Kavatseme Oscari-rallist täie hooga osa võtta,» lubas filmi produtsent Liis Nimik.

«See, et juba teist aastat järjest jõuab eesti dokumentaalfilm läbi tippklassi filmifestivali võidu Oscarile kandideerima, on suur tunnustus eesti dokumentalistikale ning filmitegijatele. «Süda Sõrve sääres» on lummav tervik režissööri isikupärasest käekirjast, ent ka suurepärasest kaameratööst ja muusikast ning läbimõeldud produktsioonist,» tõi esile Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Režissöör-stsenarist Eeva Mägi lisas: «Mul on ääretult hea meel, et meie film sai sellise tunnustuse osaliseks. «Süda Sõrve sääres» on minu jaoks väga isiklik lugu. Film avab üksilduse ja alkoholismi teemat ning räägib loo sellest, kui raske on üksi kogu seda ilu ära kanda ja et elu on tegelikult elamist väärt ka metsade vahel viinakuradi seltsis. Mitte et alkoholism oleks ilus, vaid pigem üritan sellele raskele teemale tähelepanu tõmmata läbi poeesia ja mõistmise.»

Režissöör Eeva Mägi on sündinud 1987. aastal Kuressaares. Ta on õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, Maastrichti Ülikoolis ja Tallinna Ülikooli Balti filmi- ja meediakoolis dokumentaalfilmirežiid. 2017. aastal osales ta Werner Herzogi töötoas Kuubal. Eeva Mägi töötab ka vandeadvokaadina ning on keskendunud autoriõiguste kaitsele. 2018. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali noore filmitegija preemia julge visiooni teostamise eest lühidokumentaalfilmis «Lembri Uudu».

Melbourne'i rahvusvahelist filmifestivali peetakse üheks Austraalia tugevamaks festivaliks, mis annab välja kolm Ameerika Filmiakadeemia auhindadele kvalifitseerivat auhinda. Sel aastal toimub festival veebi vahendusel.