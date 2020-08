Kellerteater jätkab ajaloo-, mütoloogia- ja teatriteemaliste loengute sarjaga

18. augustil kell 19 peab ajaloolane Jaak Juske loengu «Surm ja kummitused vanas Tallinnas». Loeng teatrisaalis on välja müüdud, kuid veel on kohti otseülekande vaatamisele. Kellerteatri sünnipäeva raames märtsikuus toimunud Jaak Juske loeng Tallinna vanalinnas elutsevatest kummitustest osutus nii menukaks, et kõik soovijad saali ei mahtunud. Seetõttu otsustasime seda korrata. Juske räägib loengus majadest ja tornidest, kus peituvad kõige jubedamad kummituslood. Aga ka surmast ja hukkamistest vanas Tallinnas.