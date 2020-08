Selgusid Eesti filmi- ja teleauhinnad 2020 nominendid

Filmižürii esimees Igor Ruus kiitis oma ala spetsialiste, kes žüriitöös osalesid: «Kõigi suhtumine toimuvasse oli väga vastutustundlik ning isegi kirglik. Otsuste tegemine polnud lihtne. Enam muret tegi see, et pidime hindama väga erineva eelarvega tehtud filme, kuid samas saame rõõmu tunda selle üle, et väga väikese eelarvega filmid olid ühel pulgal EV100 finantseeritud filmiga. See on märk, et vaatamata rahanappusele, suudavad Eesti filmitegijad häid filme teha.»

Teleauhindades on lisaks kategooriate muudatustele ja lisandunud uued kanalid. «Eesti televaldkond on põnevas kohas ja pidevas liikumises. Esimest korda osalevad EFTA konkursil oma töödega Inspira kanal ja Elisa kanal. Hea on tõdeda, et EFTA gala käib muutuva tele- ja filmimaailmaga kaasas ning VOD platvormide turuletulek on kindel trend. On ainult positiivne, et ka meie televaldkond jätkuvalt areneb ja toodang mitmekesistub,» kommenteeris teležürii esinaine ja Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisu juht Birjo Kiik.