Sümboolne kaevamine mineviku kihtides: Bita Razavi remondib korterit

Seekord on Eestimaa ajaloo ette võtnud rahvusvahelise kaaluga autor Bita Razavi. Ta on sündinud Teheranis, lõpetanud Teherani kunstiülikooli muusika alal, magistrikraadi kujutavas kunstis on ta saanud Helsingis ning elab praegu vaheldumisi Helsingis ja Lääne-Virumaal. Ta on suutnud luua kunsti, mis on huvitanud inimesi Helsingis, São Paulos, Pariisis, Kopenhaagenis, Göteborgis, Ukrainas, Kalmaris, Lätis ja Tartus. Tema looming omandab rahvusvahelise suuruse. Kunstniku populaarsuse saladus seisneb tema empaatilisuses, võimes sisse elada kohalikku kultuuri ja anda sellele isikupärane ning laiem tähendus. Näiteks Iraanis ja Soomes elades tegeles ta teemaga, mida on mõlema maa leibkondadel ühist.