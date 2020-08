Eesti kunstnik alustas residentuuri Brüsseli keskuses

Residentuur Wielsi kunstikeskuses Brüsselis kestab kuus kuud ja selle eesmärk on eelkõige kunstniku erialane areng, edastas Kaasaegse kunsti Eesti keskus (KKEK). Osalejatele korraldatakse töötubasid, vestlusringe, arutelusid. Kunstniku kasutada on korter ja ateljee ning kultuuriministeeriumi toel maksab KKEK osalejatele igakuist stipendiumit.

Vahtra on üks kunstiraamatutele keskendunud Lugemiku kirjastuse ning raamatupoe asutajaid. Teda on tunnustatud Köler Prize’i grand prix' ja kultuurkapitali aastapreemiaga

2018. aastast on programmis osalenud Eesti kunstnikud Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja ja Tanja Muravskaja. Kunstnikud valitakse välja avalikul konkursil.

Anu Vahtra (1982) on foto- ja installatsioonimeediumis töötav kunstnik, kes on oma loomingus keskendunud näituseformaadi ja eksponeerimisruumi spetsiifikale, lähtudes töö alguspunktis antud ruumi arhitektuurilisest eripärast, ajaloolisest või kontekstuaalsest taustast. Vahtra loomingut on kirjeldatud kui analüütilist arheoloogiat.