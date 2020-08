eˉlektron alustab sügishooaega

Erinevalt juba tuntud voogedastuskeskkondadest sisaldab elektron.live ka uudset sotsiaalvõrgustiku komponenti. See aitab esinejal saavutada vahetuma kontakti publikuga, samuti võimaldab vaatajate omavahelist suhtlust viisil, mis jäljendab festivalide ning teatrietenduste meeleolu ning otsesuhtlust. Teater, kontsert või etenduskunst on kollektiivsed kogemused ning just kollektiivsuse mõõde on seni olnud veebikeskkondadest puudu.