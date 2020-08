Liivi Muuseumi kirjandusfestival küsib, mis on hea elu

Elame rahutul ajal, mil unistus elujärje paranemisest saadab igaüht, teisalt puudub homse osas igasugune kindlus. Mis on ülepea see hea elu, mida eesti inimene taga ajab? Kas lõputu majanduskasv on ummiktee ja mida võiks tuua tulevik? Millised on erinevast soost ja vanusest inimeste unelmad ja kuivõrd need omavahel põrkuvad? Sääraseid küsimusi peegeldub ka viimase aja eesti kirjanduses.