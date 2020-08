Vaal galeriis avatakse Laura Põllu ja Piret Karro ühisnäitus

Piret Karro tekstid on otsekohesed ja annavad edasi Ida-Euroopa realismi. Ta kirjutab rõhukas-reljeefses vabavärsis intiimsusest ja vägivallast ning keha ja ruumi suhetest, sh trajektooril Tallinn – Berliin – Budapest.

Piret Karro on luuletaja, semiootik ja ajakirjanik, kes on oma tekstides liikunud soo- ja seksuaalsuse teemadelt prekaarsete elutingimuste mõtestamiseni. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ning Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis soouuringuid. 2015–2018 töötas Müürilehes kultuuri- ja keskkonnatoimetajana. Avaldanud kriitikat, luulet ja proosatekste erinevates kultuuriväljaannetes nii Eestis kui välismaal.