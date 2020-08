Nädalavahetusel toimub Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse suvekool

Aastatel 2010–2015 on kirjandusteaduse suvekoolid toimunud Alatskivi lähistel Liivi Muuseumis, enne seda Nüplis Otepää lähistel Gustav Wulff-Õie majamuuseumis. Suvekooli «Kirjanduse (po)eetiline ruum» ühe korraldaja Marin Laagi sõnul on suvekooli toimumine Peedomäel osaliselt seotud Ene Mihkelsoni enda sooviga, et tema taluõues võiks toimuda kirjanduse suvekool. «Ene soovis, et tema õuel jätkuks kirjandusest mõtlemine. Proovimegi nüüd, kas mägi kannab.»

Suvekoolis «Kirjanduse (po)eetiline ruum» esinevad ettekannetega Toomas Kiho, Ly Lestberg, Kristiine Kikas, Joosep Susi, Ene-Reet Soovik, Heidy Meriste, Aija Sakova, Aare Pilv, Arne Merilai ja Indrek Ojam. Ettekanded on pühendatud nii Betti Alveri, Ain Kaalepi, Ene Mihkelsoni, Jaak Jõerüüdi, Ivar Ivaski kui ka Boris Pasternaki poeetiliste ruumide avamisele. Külas on kirjanik Kai Aareleid.

Marin Laagi sõnul on kirjandusteaduse suvekoolidel pikk ajalugu. «Eesti Kirjandusmuuseumi kevadsessioonidega alustati juba 1978. aastal. Algselt kahe aasta tagant toimunud kevadsessioonid kasvasid üle iga-aastasteks kevadkoolideks alates 1991. aastast. Alates 2011. aastast said kevadkoolidest suvekoolid.» Kõikide kevad- ja suvekoolide kavad, teesid ning pildidki on leitavad kevad- ja suvekoolide kodulehel: https://www.kirmus.ee/nypli/.

Selleaastane suvekool on korraldaja Aija Sakova sõnul pühendatud poeetika, eetika ja ruumi küsimustele ning nende seotusele. «Omamoodi on need teemad jätkuks veebruaris Tallinnas Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil «Köielkõndija» kõlanud teemadele. Seal oli samuti mitmel puhul juttu sellest, kuidas kirjandus pakub mitmetahulisi võimalusi, et vaadelda ja uurida inimese eetilisi valikuid oma ajas ja ruumis,» lisas Sakova.

Suvekooli korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kirjanduse ja kultuuriloo allikate uurimise töörühm ning korraldust toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi projekt Suhetepõhisus elulookirjutuses ja kirjanduskultuuris: arhiivi perspektiiv (EKM 8-2/20/1), Tartu Ülikooli eesti kirjanduse rahvusprofessuur, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital ja Võrumaa ekspertgrupp.