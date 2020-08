Surgent avaldas uue singli ning esitleb seda Tallinn Music Weekil

«Beast of Prey» on kiire, polürütmiline ja kompromissitu küte, mis on miksitud ja masterdatud Taani produtsendi Tue Madseni poolt (Meshuggah, Mnemic, Aborted). «Tunneme, et Tue tabas oma miksiga bändi kõlapildi olemuse parimal võimalikul viisil – saund on massiivne selge ja kaasaegne, » kommenteerib bändi kitarrist Jaan Varts.