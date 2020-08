Telliskivi kvartal sai Kreutzwaldi ainelise seinamaalingu

7x7 meetrit seinajoonistuse aluseks on võetud Lola Liivat-Makarova 1961. aasta õlimaal Kreutzwaldist laua taga koos kirjaploki ja sulega ootamas inspiratsiooni Eesti rahvuseepose «Kalevipoeg» valmimiseks. Robot Muralisti disainer ja kunstnik asendas sule ja kirjaploki tänapäevase nutitelefoni ning nutipliiatsiga, mis sümboliseerib ajastute vahetust.

«Kui veel kümme aastat tagasi olid ka iga kirjaniku ning kunstniku töövahend pliiats ja paber, siis võib öelda, et tehnoloogiamaailmas toimunud kiire tehnorevolutsioon on viinud selleni, kus tänapäevast head kirjandust ja kunsti saab mugavalt luua ka elektrooniliste vahenditega ning see on eristamatu klassikalisest kunstist, nagu õlimaal või pastelljoonistus,» märkis disainer, kes ka ise kasutas teose loomiseks Samsungi uusimat pliiatsiga nutitelefoni Galaxy Note20 ning tahvelarvutit Galaxy Tab S7.

Samsung Electronics Baltic kommunikatsioonijuhi Liga Bite sõnul on sümboolne seegi, et kunstiteose kandis seinale Robot Murali spreiprinter Albert.

«Täpselt nagu uue Galaxy Note20 telefoni ja nutipliiatsiga on sama mugav joonistada nagu tavalise pliiatsiga, on ka tänavakunsti loomine innovatsiooniliste vahenditega mugav, turvaline ja kaasaegne. Just sellist tehnoloogilise ja traditsioonilise maailma ühendamist me näidata tahtsimegi,» rääkis Bite. «Suur tänu Balti Jaama Turule, kellega koostöös maaliks sobiva pinna leidsime, et see päevas sadadele möödujatele hästi näha oleks.»

Maali allosas tõmbab tähelepanu uusversioon igale eestlasele tuntud lausest «Laena mulle kannelt, Vanemuine», mis kõlab tänapäevaselt «Laena mulle vinget telo ja kiiret netti, Vanemuine».

«Mobiiltelefon on täna iga inimese taskus olev sidepidamis- ja töövahend ning meelelahutuskeskus, mida on raske üle tähtsustada. Samsung soovib näidata, et tänapäevane innovatiivne tehnoloogia muudab inimeste elu hõlpsamaks nii tööd tehes kui ka puhates,» ütles Bite.

Kogu maailmas tuntust kogunud Robot Muralisti asutaja Mihkel Joala sõnul oli koostöö Samsungiga põnev ja väljakutsuv, kuna idee sünnist läks teostuseni napilt nädal.

«Kui Samsung lähenes meile mõttega ühendada klassikaline kunst tänapäeva tehnoloogiaga, haarasime võimalusest kohe kinni ning mõtted läksid hooga liikvele. Tavaliselt võtab selliste projektide ellu viimine aega vähemalt paar kuud, ent seekord klappisid mõtted hästi ning kuigi tööd tuli teha ka öötundidest, oleme väga rahul, et Telliskivi piirkond sai rikkamaks sellise sümboolse, kavala ja humoorika teose poolest,» rääkis Joala.