30 aastat varem – kaamera uurib Arvo Pärti

Aga see pole nii – «Siis sai õhtu ja sai hommik» on oluline ka praeguse teadmise valguses. Seal on kilde võtmest, mis aitab avada uksi Arvo Pärdi muusikalise maailma mõnele korrusele. Ning valmiskujul võtit ei leia te kusagilt, see tuleb ise kokku panna.