Sinu pere ja maailmalõpp

«Greenland» – mis tähendab nii keeleliselt kui sisuliselt muidugi Gröönimaad – keskendub ehitusinsener John Garrityle, kelle abielu on karile jooksnud. Kui esialgu näib, et tema suurim katsumus on olukorra selgitamine pisipojale, lööb tema plaanid varsti segi Clarke’iks ristitud komeedi möödumine Maast. Nimelt sähvatab ühtäkki teleekraanidel teadlaste hinnang, et taevakeha küljest pudenevaist tükkidest suurima kõrval kahvatub ka dinosaurused hukutanud asteroid. Inimkonda sama saatusega ähvardava kataklüsmini jäävad sestpeale vaid mõned tunnid ning ainsat pääseteed paistab lubavat Gröönimaal asuv punker, kuhu Garrity oma elukutse tõttu valitakse.