Akadeemia kirjutab. Kaks raamatututvustust

Friedrich Albert Lange Materialismi ajalugu 6*) ja Ernst Haeckeli Üldine morfoloogia 7*) viisid Baeri tagasi selle mõtterea juurde. See artikkel leiab loomupärase ja tervemõistusliku käsitlusviisi kaitsmisena Haeckeli kirgliku poleemika vastu kindlasti palju sõpru. Just loodusuurijate ringkonnas on üha enam rünnakuid Haeckeli filosofeemide vastu — äsja, varsti peale käesoleva artikli ilmumist on oma vana teadusliku kaasvõitleja eest välja astunud Wilhelm His, Leipzigi anatoom, kes on Baeri embrüoloogia probleemi edasi arendanud; 8*) sellega saab otsus Haeckeli uue natuurfilosoofia üle Saksamaal küllap otsustatud.

Kaemus, mida Baer siin Haeckeli vastu põhjendab, on seesama, mida mõned väljapaistvad filosoofid, nagu Rudolf Hermann Lotze, on Leibnizi eeskujul selle keerulise probleemi lahendusena arendanud: paratamatus loodusfaktide seostamises ei ole vastuolus nende faktide teleoloogilise tähendusega; iga uus lüli selles seostamises — selline uus lüli oleks Darwini teooria, kui see oleks päriselt tõestatud — selgitab üksnes lähemalt seda põhjuslikku seost, ent ei riiva nende faktide teleoloogilist tähendust. Niisugusel käsitlusel pole tõesti ohtu sattuda vastuollu loodusuurimisega, üksnes Kanti Otsustusjõu kriitikaga 9*) ja selles arendatud põrmustava kriitikaga traditsiooniliste teleoloogiliste ettekujutuste kohta tuleb sel vahekordi selgitada.

Ajaloolised küsimused äratavad iseäranis kõigi nende huvi, kes tegelevad antiikajaga, sest need artiklid kuuluvad sellesse valdkonda. Aga nende klassikaline vorm paelub küllap ka laiemaid ringkondi nagu oskuslikkuski, millega loodusteaduslikke vaateid ajalooprobleemide lahendamisel rakendatakse. — Esimene artikkel käsitleb kuulsat lugu luikede laulust, mis läbib kogu antiikaega; Baeri järgi laheneb see vaidlusküsimus nii, et ükski luigeliik ei laula moduleerivalt, küll aga toovad laululuiged kuuldavale üksikuid valjusid helisid, mis luigeparves kujunevad mõjusaks kontserdiks

Teine artikkel käsitleb Odysseuse eksirännakute tegevuskohta. Tutvumine Musta merega mitmes kohas, paikkonna võrdlemine Homerose kirjeldustega on viinud väljapaistva loodusuurija vaatekohale, et Homerose kirjeldatud kimmerlasi 10*) tuleks otsida just sealt, kus me hiljem kimmerlased kaheldamatult leiame; laistrügoonide 11*) lahe arvab ta olevat Balaklava 12*) lahe; sellega oleks kummutatud väide, et vanad kreeklased ei tundud Pontos Euxeinose 13*) põhjakaldaid. Kerkib küsimus, kumb kannab kindlamalt, kas looduseuurija silm või filoloogi tõlgenduskunst. Veel laiahaardelisem on kolmas artikkel kuningas Saalomoni Ofirist, 14*) mis jõuab Vana Maailma kaubandussidemete kaudu täiesti uute tulemusteni. — Kuid me ei soovi lugejast ette rutata ega röövida talt täit rõõmu, jälgida nende probleemide põnevat esitust kuni lahendusteni.

1899

Remigius Stölzle. Karl Ernst von Baer und seine Weltanschauung. Regensburg, 1897.**