Balti filmipäevad tulevad taas

Lätist jõuavad publiku ette täispikk kogupere animafilm «Jakob, Mimi ja rääkivad koerad» ning auhinnatud kaasaegne draama «Oleg». Leedu on esindatud ajaloolise draamaga «Nova Lituania» ja lapsendamisdraamaga «Sasha oli siin». Filmid on eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega ning linastused on kõigile tasuta.

Filmipäevad avab Läti kogupere animatsioon «Jakob, Mimi ja rääkivad koerad». Läti animarežissööri Edmunds Jansoni esimene täispikk animafilm kannab meid tänavakoerte ellu. Animaseiklusele järgneb kaasaegne draama «Oleg», mis esilinastus 2019. aastal Cannes’i filmifestivalil. Filmi keskmes on Oleg – Läti lihunik, kes lahkub oma pere juurest, et Belgias tulusamat tööd leida. Heausklik noormees satub aga vihma käest räästa alla, kui tõmmatakse illegaalsete ehitustööde skeemi.

Neljapäev, 27. august on Leedu filmide päralt. Õhtu avab «Nova Lituania» – võluva filmikeelega debüütfilm, mille keskmes on ambitsioonikas maadeuurija Feliksas Gruodis, kes arendab radikaalset utoopiaideoloogiat, et vaba Leedu kodanikke ümber asustada ning päästa nad sel moel poolakate, venelaste ja natside poolt ähvardava ohu eest. Kahjuks ei ole ta aga nii osav, et kaitsta oma peaaegu armastusevaba abielu võimuka ämma eest. Tallinna tuleb vaatajatega kohtuma ka «Nova Lituania» režissöör Karolis Kaupinis.