Kirjandustänava festival toob luulesadama ja aknateatri

«Programm on tänu meie headele festivali partneritele ka sel aastal väga sisukas ja täidab terve päeva,» sõnas Kirjandustänava festivali üks peakorraldajaid Maarja Vaino. «Omalt poolt loodame, et põnevust tekitab võimalus sõita paadiga Luigetiigi saarele Jaan Krossi luulet kuulama või võtta vanadest telefoniputkadest n-ö kaugekõne Kalju Lepikule ja kuulata tema pagulasluulet. Kindlasti on vaimukas ja köitev ka näiteks Johannes Aaviku päevaraamatu põhjal tehtud etteaste.»

Ühe erisündmusena tõi Vaino välja ka etenduse «Must aken»: «Tegemist on lühilavastusega Vaino Vahingu meenutuseks. Tegevus toimub Mati Undi muuseumi aknal ja publik koguneb tänaval,» rääkis Vaino. «Toomas Kalli suurepärase teksti põhjal käivad meil juba näitlejate Taavi Teplenkovi, Üllar Saaremäe ja Ene Järvisega proovid ja mulle tundub, et sellest sünnib üks päris intrigeeriv teatrielamus! Lisaks sellele saabub õhtupoolikul oma juubeliaastal ajamasinaga meile kõnet pidama Henrik Visnapuu!»

Kirjandustänava festivali raames on igal aastal tähistatud ka mõni kirjandusega seotud paik Tallinnas. Sel aastal avatakse mälestuspink tõlkijale ja publitsistile Enn Soosaarele. «Enn Soosaar elas pikka aega Kadriorus nn kirjanike majas ja tema kodust kujunes oluline intellektuaalide, ühiskonnategelaste ja poliitikute kooskäimise koht. On eriti sobilik, et saame mälestuspingi avada peaaegu Enn Soosaare kunagise kodu akende all ja tema vaimu kohalolu Kadriorus niimoodi edasi hoida,» märkis Vaino.