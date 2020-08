Tulevane Arvo Pärdi muusikamaja saab nädalaks valgusinstallatsiooni

Maailmakuulus helilooja Arvo Pärt veetis Rakveres oma lapse- ja nooruspõlve ning just siin algasid tema muusikaõpingud. 2020. aasta on Rakvere linna aukodaniku Arvo Pärdi juubeliaasta. Maestrol täitub 11. septembril 85. eluaastat.

«Arvo Pärdi muusikamaja on saanud südameasjaks paljudele nii Eestis kui ka välismaal. Läbi erinevate aastate on kõik linnavõimud teinud tööd selle nimel, et see unistus teostuks. Arvo Pärdi muusikamaja valmimine on Rakvere linna lähiaastate prioriteet,» lausus Varek.