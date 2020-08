Eesti Keele Instituut esitleb kolme uut väljaannet

Eesti Keele Instituudi vanemleksikograafi Jüri Viikbergi «Eesti murrete grammatika» on esimene eesti murrete tervikkäsitlus. See on tarvilik teos nii akadeemiliseks teadustööks kui ka esmaabikäsiraamat keelehuvilisele. Raamatust saab ülevaate, missugune murdekeel on iseloomulik Eesti eri paikkondadele, kuidas muutuvad käänd- ja pöördsõnad. Tekstid ja levikukaardid loovad üldpildi, kus (näiteks) minnakse mere või merese, kus mereje, meresse või merde, kus kasvavad lapsed suures, suureks, suurest või suurõss, kus vihma sajab, saab, sadab, satap või sadass. Raamat annab ettekujutuse, milline on eesti kirjakeele murdeline tagapõhi. Teoses leidub ka sissevaade murrete uurimise ajalukku, lisatud on asjakohased käsikirjade ning trükiste loendid. Tervikkäsitlus kuulub «Eesti keele varamu» sarja ja selle on toimetanud Mari-Liis Kalvik.