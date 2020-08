Liis Tisleri esimene isikunäitus uurib unenäo fenomeni

«Uneilm» on andnud mulle võimaluse pääseda ligi oma alateadvusele ja läbi selle analüüsida oma unenägusid. Sest... kust tegelikult läheb piir reaalsuse ja unenäo vahel? Kuidas me teame, et me praegu ei näe und? Tsiteerides Salvador Dali'd: When we are asleep in this world, we are awake in another.»