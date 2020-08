Tartu Uue Teatriga liitub neli noort näitlejat-lavastajat

Kas see tähendab, et Uuel Teatril on nüüd ikkagi oma trupp, olgugi et Kultuuriministeerium ega Tartu linn pole trupi loomise rahastamist kunagi oluliseks pidanud? Nii ja naa. Noored lavastajad ja näitlejad liituvad teatri praeguse trupiga, põhijõududega, kes on olnud Teatri nägu läbi aastate. Mis on siis kõige paremini kirjeldatav kui pikaajaliselt seotud vabakutselised kunstnikud.

Aga miks uued näod ja uued tuuled? Mitte et küpsus paha oleks, aga teater vajab uut hingamist ja entusiasmi. Kõige paremini saab see sündida noorte talentide liitumisel ja nendega meie võimaluste jagamisest. Oleme väga elevil tuleviku osas ja usume, et uue ja veel uuema teatri sünergia rõõmustab varsti ka teid teatrisaalis.

Tartu Uue Teatri algaval 13. hooajal esimeses pooles esietenduvad Kadri Noormetsa lavastus «Ümarlaud» ja Andreas Aadli lavastus «Mängu ilu».

«Ümarlaud» on üks saar, kus seltskond inimesi soovib teada tõtt. Tegemist on Kadri Noormetsa teise lavastusega Tartu Uues Teatris. Lisaks Kadrile on trupis värskelt liitunud näitlejad Ekke Hekles, Martin Kork ning põhijõud Maarja Jakobson ja Helgur Rosenthal. Maalikunstnikuna on kambas Kairo, lava loob Tanel Russ, heli toob saali Taavi Suisalu, valguse Karl Marken ja dramaturgilise kõrvalpilgu heidab Aare Pilv.

Lavastaja Andreas Aadli esimene Uue Teatri lavastus «Mängu ilu» tegeleb võistlemise teemaga. Lavastus on duell, kus selguvad võitja, kaotaja ja see, mis jääb nende vahele. Lavastuses mängivad kursusekaaslased äsja lõpetanud lavaka 29. lennust - Elise Metsanurk ja Jan Ehrenberg. Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits.