Kontsert-ringreisil kõlab Gennadi Tanieli senikuulmata kitarrikontsert

“Kava on täiesti suurepärane! Eesmärgiks oli mängida eranditult eesti muusikat ja arvan, et kuulaja saab osa ühest ilusast läbilõikest meie oluliste heliloojate loomingust,” tutvustas Aavik.

Dirigent Henri Christofer Aavik. FOTO: Carine Isand

“Ootan väga eesootavaid kontserte. Kava on tõesti äärmiselt põnev! Mul on au soleerida Gennadi Tanieli kitarrikontserdi esiettekandel. Teos valmis 2003.aastal Saksamaal Karlsruhes elava eestlasest kitarristi ja muusikaprodutsendi Boris Björn Baggeri tellimusel, kuid jäi kahjuks esitamata. Möödunud on peaaegu 20 aastat ja minu jaoks on auasi, et see muusika jõuab viimaks kuulajateni,” sõnas Ogorodnikov.

“Kirilli näol on tegemist on erakordselt pühendunud ja motiveeritud muusikuga ning väga sümpaatse inimesega. Kahjuks olen kohanud liiga harva soliste, kes suhtuvad teose omandamisse niivõrd terviklikult ning süvenevad partituuri õppimisse samavõrd süvitsi kui teevad seda tavaliselt dirigendid. Kirill oli meie esimese kohtumise hetkeks (mõned päevad tagasi Tallinnas) mänginud kitarril läbi kõikide orkestripillide partiid, et tunda teost võimalikult põhjalikult. Sellelt pinnalt tekkis meil kohe suurepärane dialoog, peale mida oli igati meeldiv tunne jätkata tööd proovisaalis,” sõnas Aavik.

“Avastasime, et meie mõtted kattuvad. Partituur jätab esitajale kohati palju vabadust ja samal ajal lisab meile päris palju vastutust, kuna heliloojalt nõu küsida ei saa. Aga see töö on äärmiselt põnev ja kaasahaarav,” lisas Ogorodnikov.

Käesolev koostöö Pärnu Linnaorkestriga ei ole kummalegi esimene. “Suhtun orkestrisse väga soojalt ja jälgin selle tegevust juba pikemat aega. Minu esimene kokkupuude oli aastal 2010, mil Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli lõpetajana oli mul võimalik mängida linnaorkestriga Heitor Villa-Lobose kitarrikontserti.

Nüüd, peale “Hää Eesti Asi” proovi olen vaimustatud orkestri muusikutest ja nautisin väga ühist energiat, mis tekkis dirigendi ja orkestri vahel,” sõnas Ogorodnikov

“Minul on ka suur rõõm taas kohtuda Pärnu orkestri muusikutega. Tundub, et mõistame üksteist, hindame üksteist ja meil on hea meel koos muusikat teha!,” arvas Aavik.

Gennadi Tanieli kitarrikontserdi esiettekandele lisaks kõlavad kolmel augustikuu õhtul veel Villem Reimanni, Pärt Uusbergi, Tõnu Kõrvitsa, Mart Saare, Miina Härma ja Heino Elleri ja Veljo Tormise teosed.

Kontsert-ringreis “Hää Eesti Asi”: R, 28.august 2020 kell 19 Vändra kirik

L, 29.august 2020 kell 19 Pärnu-Jaagupi kirik

P, 30.august 2020 kell 17 Pärnu Raekoda

KIRILL OGORODNIKOV (s 1988) eesti uuema põlvkonna interpreet ja rahvusvaheliste konkursside laureaat. Aktiivse kontserttegevuse kõrval töötab Ogrodnikov kitarriõpetajana VHK Muusikakoolis ja Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Ta on lõpetanud nii Heiki Mätliku kitarriklassi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka prof Gerhard Reichenbachi kitarriklassi mainekas Kölni Muusikakõrgkoolis ning täiendanud end mitmete hinnatud kitarriprofessorite juures. Kirill Ogrodnikov on esinenud mitmetel festivalidel nii Eestis kui väljaspool (Fiesta de la Guitarra, Viljandi Vanamuusika Festival, Tango Port Tallinn, SaitenReise Gitarrenfestival jt).