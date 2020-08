Kirjandusmuuseum kogub koroona-aja mälestusi ning infot inimeste tervisekäitumise kohta

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteaduri ja Ühenduse Eesti Elulood esinaise Maarja Hollo sõnul ei olnud paljudel näiteks töö või liigse hõivatuse tõttu aega päevikut pidada, võib-olla isegi toimunu üle järele mõelda. «Mitmed inimesed on täheldanud ka teatavat tardumuse seisundit, mis neid eriolukorra ajal valdas. Seda enam on oluline eriolukorra ja selle mõjude üle tagasivaatavalt mõtiskleda.»

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Ave Goršiči sõnul on oluline pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas on kriis muutnud igaühe tervisekäitumist ja sellealast suhtlust ning kuidas on kriisiolukorras tuldud toime lähedaste kaotusega. «Senised vastused on välja toonud inimeste hirme krooniliste haiguste pärast ning mõtisklusi olukorrast, aga ka mitmeid positiivseid muljeid kriisiaja läbimisest.»