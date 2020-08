Tartu Kunstimajas avatakse Johanna Mudisti näitus.

Johanna Mudist jätkab seekordsete joonistustega oma väikese inimese seeriat, kus mäng teose enese pisikese formaadi ning kujutatud inimtegelas(t)e suurussuhetega uuris kirjandusklassikast tuntud väikese inimese müüti. Kui kirjanduses oli «väike inimene» väheldane eelkõige oma funktsioonilt (nt mõni ametnik tuimalt jahvatavas masinavärgis), siis Mudist vaatleb süsteemi tervikuna. Sedapuhku on mäng suurussuhetega laienenud inimestelt ka floorale ja faunale.

Olles sellise erisuse teinud, jaganud maailma taimseteks ja loomseteks elusolenditeks, loobub kunstnik peaaegu koheselt kõikvõimalikest jaotistest sootuks ning demonstreerib meile igasuguse mateeria metamorfoosset olemust. Kõik mõeldavad suurussuhted on ebakindlad ning järgnevused meelevaldsed. Pisikesi mustvalgeid postkaarte meenutavates joonistustes on olendid pidevas voolamises ja üleminekus, üksteisesse sisenedes või üksteisest väljudes. See on segadus, millist pole nähtud maailma loomisest saati.

Kunstnik lisab: «Igasugune vihje müütilisusele lubab aimata suuremat narratiivi, mingit pärimuslikku lugu, millest need pisikesed piisad on destilleerunud. Piltidel on nende väiksusele vaatamata lukuaugulik perspektiiv – neisse piiludes aimdub üks sootuks suurem ruum nende taga. Seda ruumi ei ole aga selgepiiriliselt välja joonistanud. Niisiis võib igaüks selle oma senisest elukogemusest, unistustest ja hirmudest lähtuvalt täita sobiva mööbliga.»