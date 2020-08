Rahvusooper avab hooaja maailmaesietendusega

Rahvusooperi loominguline juht Arvo Volmer: «Mina ootan 115. hooaega erilise tundega, kuna sel hooajal ilmuvad mängukavva esimesed minu osalusel plaanitud lavastused: Verdi «Trubaduur» Neeme Kuninga lavastuses, ja ühtsele teatrielamusele suunatud «Ravel : Ravel», mis peaks otsima kokkupuutepunkte tantsu-, laulu- ja visuaalteatri vahel. Rõõmu teeb see, et saame neli uut muusikateatri lavastust – tegijatele pakub see intensiivne repertuaari uuenemine palju põnevust ja lusti, lisaks on olemasolevast repertuaarist kavas väga lai valik Wagnerist ja Mozartist Tambergini. Anname kaks sümfooniakontserti ja teeme kontsertlavastuse Mozarti «Idomeneoga» – tulemas on väga vaheldusrikas hooaeg. Ka balleti poole peal on tulemas väga põnevaid projekte, seega jääb üle vaid loota, et kõik meie plaanid teoks saaksid – vaadata-kuulata on meil palju väärt etendusi ja kontserte.»