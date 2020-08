Sõpruse Puiestee ja Pettunud Kodanik annavad 5 kuud tagasi toimuma pidanud kontserdi

«Hoolimata üksluisest elust tingitud pettumusest, toob Pettunud Kodanik audiovisuaalse etteastega tagasi kõik vangistatud emotsioonid,» kommenteerib Pettunud Kodaniku kitarrist Karl Korts. «Rõõm on teatada, et kontserdil astub meiega üles ka trummar Kuldar Peedo – ainuüksi temaga koostöö muudab selle kontserdi juba minu jaoks väga eriliseks,» lisab ta.

«Ehk on isegi hea, et kontsert sedavõrd edasi lükkus. See-eest tuleb etteaste kordades vingem ning meie endi jaoks erilisem, kui see oleks olnud 5 kuud tagasi,» lisab Pettunud Kodaniku vokalist Franz Joosep Antson.