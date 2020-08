Loomulikult tuleb (veel veidi) juttu «Tenetist». Ega selle kõrval teised levifilmid sel nädalal eriti linastuda ei julgegi. Aga Tartu Elektriteatris on järgmisel nädalal põnev projekt nimega «Mister X ja samurai». Sel aastal möödus 100 aastat Georg Otsa ja Toshiro Mifune sünnist. Näidatakse huvitavamaid filme, milles need kaks suurt kunstnikku on mänginud. Kavaga tutvu siin.