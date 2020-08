Eesti Kontserdi uueks peaprodutsendiks saab Maarit Kangron

Valikukomisjoni kuulusid Eesti Kontserdi nõukogu liikmed Olari Elts ja Andres Kaljuste, Eesti Kontserdi loomenõukogu liige ja kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts, Eesti Kontserdi juht Kertu Orro, finantsjuht Ruta Juzulenaite ja Tartu Vanemuise kontserdimaja juht Kulvo Tamra.

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul oli Kangronil kõige terviklikum nägemus, mis arvestas Eesti Kontserdi üldiste arengusuundadega muutuda kaasaegsemaks ja avatumaks, laiendada koostööd kodumaiste ja rahvusvaheliste partneritega ning võtta omaette sihiks kontserditurism ja klassikalise muusika lähendamine noortele. «Maariti kasuks rääkis tema senine tulemuslik töö rahvusvahelisel areenil ning julgus mõelda uutmoodi ja suurelt,» ütles Orro.

«Mul on siiralt hea meel, et saan anda oma panuse kodumaise kontserdimaastiku kujunemisele, mida olen aastaid eemalt jälginud,» rääkis Maarit Kangron. «Loodan, et mu kogemus aitab kaasa Eesti Kontserdi kui juhtiva kontserdiorganisatsiooni tegevusele, et saaksime liikuda veelgi rohkem avatuse suunas, vaataksime eeskujuks maailma poole ning teeksime kõik selleks, et maailm vaataks rohkem ka meie rikkaliku kohaliku kontserdielu poole,» lausus ta.

Kangronil on bakalaureuskraad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast (2010) ning Londoni Guildhall School of Music and Drama magistrikraad (2012) tšello erialal. Ta töötab artistide mänedžerina rahvusvahelises artistiagentuuris IMG Artists, esindades hulga nimekaid muusikuid, teiste seas ka andekat dirigenti Mihhail Gertsi.