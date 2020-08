Tallinna Kunstihoone kandideerib riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja

Järgneva 86 aasta jooksul ei ole Tallinna Kunstihoone kordagi läbinud kapitaalremonti, mille tõttu on hoone amortiseerunud. Maja seintes on vajumisest tingitud praod, puudub ventilatsioon ja küttesüsteem on puudulik. Elektri- ja küttesüsteem pärineb osaliselt aastast 1934, ruumides pole nõuetele vastavat valgustust ja valve- ja tulehäiresüsteeme. Suurt saali valgustava klaasist lae kohal on ajutine renn läbi katuse sadava vihmavee aknast välja juhtimiseks.