Noore laulja preemia pälvis kontratenor Martin Karu

«Kammermuusika Festival on alati toetanud noori andeid,» ütleb Muusikute fondi PLMF juht Pille Lill. «On heameel tõdeda, et eelmiste aastate noore muusiku preemia saajad on tänaseks kõik tipptasemel interpreedid pakkudes rõõmu kontserdikülastajatele meil ja mujal».