Pärnus avatakse Eva Jänese maalinäitus geomeetrilistest vormidest

Selle aasta maalidel on fookuses Eestimaa allikatest saadud impulsid. Teisalt on vaimse elu allikad pärit tuhandete aastate vanustest teooriatest ruumisuhete kohta. Näitusel saab tutvuda ka kunstniku raamatuga mille on koostanud kunstiteadlane Mai Levini ja kujundanud Maarja Vannas.

Eva Jänest on geomeetriline vormikõne paelunud juba 1980ndaist. Nagu loomingus ikka, on siin otsinguid ja leidmisi. Geomeetriline laad on kunstnikule pakkunud rikkalikult võimalusi kompositsiooni, koloriidi ja maalikäsitluse osas. Vaatajale võib see tunduda pelgalt mänguna erinevate formaatide, vormide ja värvidega. Abstraktne geomeetriline kunst on aga alates selle suuna alusepanijast Piet Mondrianist olnud kunstnikele vahendiks metafüüsiliste mõtiskluste väljendamisel. Nii on see ka Jänese puhul. Tema maalides on tugevaid kontraste ja dünaamikat, koondumisi, põrkumisi, kattumisi, tumedaid ja heledaid, summutatud ja eredaid toone ning meeleolusid, kõige selle juures aga pürgimist tasakaalustatuse, selguse ja harmoonia poole.

Ta on töötanud selles suunas teoreetiliste ambitsioonide ja pedantsuseta, intuitiivselt, nähes geomeetrilistes kujundites sageli sümboleid, tuues sisse loodusfragmente, pehmendades rangeid vorme maalilise käsitlusega. Ta on nende kaudu väljendanud usulisi ideesid, rahvaluule mõjul tekkinud emotsioone ja kujutelmi. Geomeetrilises abstraktsionismis on tal vaieldamatult oma nägu!

Alates 1970. aastatest on Eva Jänes loonud freskosid, sekosid, vitraaže ning mosaiike avalikesse hoonetesse. Viimasel paarkümmend aastat on Eva Jänese loomingu rõhu asetus liikunud tahvelmaalidele. Selle aja jooksul on tema maalid olnud väljapanekul umbes viiekümnel isiku- ja grupinäitusel nii Eestis kui ka Soomes.