Täna esietendub 99-tunnine kestuslavastus

«Kuhu minek» on lavastus sellest hetkest, siin ja praegu, igal sekundil muutuvast, iga inimese jaoks erinevast. Mida iganes see tähendab, kuhu iganes see meid viib, see hetk küsib küsimusi. «Kuhu minek» pakub võimalust 99-tunniseks koosolemiseks, otsimiseks, läheduse loomiseks ja ühenduses püsimiseks, andmiseks ja vastuvõtmiseks, vaatamiseks, tajumiseks, kuulamiseks, mõtisklemiseks. Nonstop. Ei otsita lihtsaid vastuseid, küll aga võetakse julgelt aega, et küsida küsimusi. Sest see töö on vaja ära teha.