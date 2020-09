Maria Faust esitleb Eesti kirikutes oma värskeimat muusikat albumilt ORGAN

"Ma ei oma seda muusikat juba ammu. Nii kui see salvestatud sai, ma lasin sellel minna ja see, mis sünnib kontserdil, ei pruugigi enam samasugune olla. Ma ise olen muutunud ning minu mõtted on edasi arenenud,” selgitab Maria Faust. Ta lisab, et ei klammerdu väga sügavalt kinni algideedesse, vaid püüab läheneda intuitiivselt.