Eesti lühifilm astus suure sammu Oscari suunas

«Olime kogu meeskonnaga elevil, kui Virago juunis Busani Rahvusvahelisele Lühifilmifestivalile valiti. Kui sain aga eile videokõne Lõuna-Koreast, kus seltskond festivalikorraldajaid karjus: «CONGRATULATIONS!» ja selgus, et film on võitnud Busanis Grand Prix, lasin ka ise Võrumaa metsade vahel ühe õnnemöirge õhku. Tundub, et Aasia publik on jõudnud filmi sügavamate kihtideni ning oskab nautida Ida-Euroopa tumedat huumorit,” lausus filmi režissöör Kerli Kirch Schneider.