Eesti Tantsuagentuuri kompanii toob lavale läti koreograafi tantsulavastuse

Mängulises ja uudishimulikus atmosfääris kulgev «AMIMOVING» tegeleb tantsijate kogetud liikumistega alates esimestest sammudest kuni õpitud tantsudeni. Millised kogemused on etendaja osaks saanud niimoodi, et neid saab vaadelda kui osa tema isiklikust tantsust ja isiksusest?

ETA kompanii ellukutsuja Jane Miller-Pärnamägi sõnul võiks «AMIMOVING» köita just nooremat publikut kuid äratundmisrõõmu pakub lavastus igas vanuses vaatajale. «Küsimus on pigem selles, mis teemad meile endile igapäevaselt korda lähevad ja kas meid kütkestab noorte tantsijate liikuv ja kaasakiskuv energia, mida siit kindlasti leiab,» lisab ta.

Koreograaf Pakalne ütleb, et on lavastuses osalevatelt tantsijatelt ka ise palju õppinud. «Nende noortega on aasta jooksul töötanud erinevad tantsuprofessionaalid ning muutus, mida ma nende puhul tunnistanud olen, on inspireeriv mulle endalegi kui koreograafile ja tantsuõpetajale. Nii tugevad on täna nende tantsualased teadmised ja praktilised oskused».