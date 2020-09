Joel Remmel Triol ilmus EP «Puhkus»

Pianist Joel Remmel on omanimelist triot vedanud juba üheksa aastat ning peamiselt esitatakse ning salvestatkse tema omaloomingut. Selle aja jooksul on nad välja andnud neli albumit – «Sharp» (2019), «Some Things Never Change» (2016), «More Than Fishermen» (2014) ja «Lumekristall» (2012). Ansambli kõla on aastate jooksul põhjamaise tooni juurest liikunud klassikalise jazzi poole.