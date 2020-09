Veebis etendub Jarmo Reha Eesti Teatrile pühendatud aktsioon

Loomingulise platvormi eˉlektron eesmärgiks on arendada Eesti voogteatrit ning Jarmo Reha aktsioon, mis on läkitatud Eesti Teatrile, pöördub teadlikult võimaluse poole kõnetada kõiki teatrivaatajaid oma kodudes või pargipingil, et kohale tuua vaid sõnum.

Jarmo Reha on vabakutseline lavastaja, näitleja ja etenduskunstnik, kes ennist kuulus ka Teater NO99 truppi. Vabakutselisena on Reha alustanud pikemaaegset koostööd Belgias resideeruva lavastajaga Armel Roussel – nende ühisest koostööst on sündinud rahvusvaheline lavastus "Elagu elu, mis põletab rinda"(2019) ning tulemas on ka «Ether/After» (2021) ja «Walzc» (2022), kus Reha lööb kaasa kaaslavastaja ja näitlejana.