Kadriorus avatakse laupäeval Enn Soosaare mälestuspink

Koidula/Poska tänava nurgal asuva nn kirjanike maja Luigetiigi poolsel küljel asuval rohealal, kus on 4 valget pargipinki, nimetatakse sel aastal üks pinkidest Enn Soosaare pingiks ja märgistatakse vastava mälestustahvliga. See pink jääb üsna täpselt tema kunagiste koduakende alla ning on kena meenutus ühele Suurele Mehele Eesti lähiajaloos. Mati Undi nimeline pink on seal juba ees ootamas.