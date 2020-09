Fahle Galeriis avatakse Heleliis Hõimu näitus

«Mind on alati lummanud mõte, et me kõik oleme sündinud tähtede tolmust ja kogu universum on pidevas muutumises. Antud näitusel olen projitseerinud ja salvestanud oma teostesse energia liikumise resonantse – laineid, võnkumisi, vibratsioone, plahvatusi. Olenemata algvormist, objektist või selle olekust on energia teisenemise moment lõuenditele jäädvustunud. On katkenud mõtteid ja lühisessioone, kohati tõsiseltvõetavate ja kohati jaburate mõttevälgatusteni jõudes: näiteks, kuidas sündis päike või milline näeks välja plahvatav mesilane,» kommenteerib autor oma loomingut.

Heleliis Hõim Tallinnas Fahle Galeriis oma maalinäituse «Energia sessioonid». FOTO: Repro

Igal objektil ja subjektil on oma võnkesagedus ja see teeb universumist energia sageduste kontiinumi. Kui kasvatada energiat ühes kohas, kaob see mujal. Samuti, nagu energiat ei ole võimalik tekitada mitte millestki, ei ole seda võimalik ka täielikult hävitada; seda võib vaid muundada ühest olekust teise. Nõnda muundub ka kunstniku energia materiaalsesse objekti, värvidesse, kujutavasse protsessi.